اتحاد كرة القدم: استمرار تعليق الأنشطة والتدريبات لجميع الأندية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم استمرار العمل بالقرار السابق الخاص بتعليق نشاط كرة القدم في الدولة لمدة أربعة أسابيع منذ 15 الجاري كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته فورا انتهاء المدة المحددة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن هذا القرار يأتي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة التي تبذل جهوداً كبيرة في المحافظة على سلامة كل أفراد المجتمع.

ويؤكد اتحاد كرة القدم أن القرار يشمل جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة إلى جانب كافة التدريبات لجميع المراحل بما فيها الفريق الأول والرديف.

