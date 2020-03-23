اتحاد السلة يلغي الكؤوس.. ويرّحل الدوري للموسم المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

قرر اتحاد كرة السلة، أمس، إلغاء مسابقات الكؤوس للموسم الحالي لفئتي الرجال والسيدات وكل فرق المراحل السنية، وكذلك ترحيل المراحل المتبقية من مباريات الدوري في موسم 2019-2020، التي بلغت دورها ربع النهائي لمرحلة الرجال، ونصف النهائي للبراعم والأشبال والناشئين، لتقام بداية الموسم المقبل 2020 - 2021، كما تم اتخاذ قرار عدم احتساب درع التفوق العام للموسم الحالي.

وقال أمين السر العام في اتحاد السلة، سالم المطوع، في تصريحات صحافية، إن: «قرارات الاتحاد جاءت بالإجماع من منطلق حرص اتحاد اللعبة على سلامة الجميع».

وأضاف: «بناء على قرارات المجلس، يعتبر اجتماع قرعة الكؤوس الذي من المقرر انعقاده 29 الجاري ملغياً»، مشيراً إلى أن «رسوم المسابقات التي لم تجر لهذا الموسم، التي كانت الأندية قد دفعتها لمشاركة فرقها فيها، سيتم اعتمادها لمسابقات الموسم الجديد».