المصدر: دبي-الامارات اليوم.

باوزير

أظهر لاعب الظفرة، خالد باوزير، مهارة فائقه في تحدي المناديل الورقية، إذ نفذ التحدي عبر «إنستغرام» بمهارة عالية، روض خلاها المناديل لفترة قبل أن يسددها مقصية في السلة، ليؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في دوري الخليج العربي من ناحية المهارة.

لابا

هنأ لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، قدوته في الملاعب، الإسباني فيرناندو توريس بيوم ميلاده الذي صادف أول من أمس، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» احتفاليته التي كشف فيها عن صورة توريس عقب تسجيله في شباك الفجيرة، وتسببت في إيقافه.

اختيار

طالب مراقبون رؤساء اللجان الجديدة في اتحاد الكرة باختيار الشخصيات الأكثر كفاءة وقدرة على العطاء والابتكار، وتطوير كرة الإمارات، لشغل مناصب العضوية بعيداً عن أي مجاملات أو محاباة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تنتظر اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.