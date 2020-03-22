الأهلي المصري يعلق النشاط الرياضي حتى نهاية مارس

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروعه الثلاثة: (الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد)، ابتداء من اليوم وحتى نهاية مارس الجاري، للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به، وتماشياً مع توجهات الدولة، والتزاماً بتعليمات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر النادي، في بيان رسمي أمس، أن مجلس الإدارة سيقوم بإعادة تقييم الأمور ثانية في نهاية الشهر الجاري، لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين بجميع الأوقات. وأضاف أن القرار جاء بعد المشاورات المكثفة التي أجراها محمود الخطيب اليوم مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني والعاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي، وبقية قطاعات النادي، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذها مجلس الإدارة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد.