المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إداري

أثار إداري في أحد المنتخبات الكثير من علامات الاستفهام حول مرافقته لفريقه في المسابقات المحلية قبل توقف النشاط الرياضي، على الرغم من إعلانه استقالته من النادي عند توليه منصبه الجديد في المنتخب، إذ يؤكد بعض القريبين منه أنه لايزال يباشر عمله داخل النادي في سرية تامة.

سؤال

شكك لاعب بدوري الخليج العربي في نوايا أحد الصحافيين، عندما سأله في الجولة الماضية عن تقيمه لأدائه في أول ظهور له هذا الموسم، بعد أن ظل احتياطياً على مدار 18 جولة، إذ انفعل عليه لمحاولة معرفة من دفعه لتوجيه هذا السؤال إليه.

مطاردة

يُطارد أحد الإداريين في دوري الخليج العربي لاعبيه مساء كل ليلة لمعرفة أماكن وجودهم، إذا يطلب منهم إرسال الموقع الخاص بهم للتأكد من أنهم داخل منازلهم دون مغادرتها، خوفاً عليهم من التعرض لفيروس كورونا.