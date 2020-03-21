لاعبون جزائريون يتبرعون بربع رواتبهم لمرضى «كورونا»

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قرر لاعبو نادي شباب بلوزداد، متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التبرع بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية، لصالح الصندوق الوطني للتضامن مع ضحايا وباء كورونا. وسجلت الجزائر 10 وفيات، من مجموع 91 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس نادي شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أمس، إن جميع منتسبي النادي، من لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإداريين، قرروا المشاركة في هذه الحملة التضامنية. ودعا عمارة جميع الجزائريين إلى احترام إجراءات الحجر الصحي، والالتزام بقواعد التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء.

وكانت إدارة نادي شباب أهلي برج بوعريريج أعلنت، أول من أمس، عن تخصيص مقر الفريق، لإيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.