اتحاد السباحة يعقد اجتماعه الدوري عن بعد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعه الدوري عن بعد بتواجد كل أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد. وتضمن الاجتماع العديد من النقاط، على رأسها تعليق كل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد تماشياً مع سياسة الدولة في تعليق كل الفعاليات الرياضية بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين عام الاتحاد عبدالله الوهيبي في تصريح صحافي، إن الاجتماع استمر 40 دقيقة، واتخذ عدداً من القرارات المهمة للحفاظ على الحالة البدنية للسباحين من خلال التواصل ما بين المدربين والسباحين بتدريبات يتم تصويرها وتنفيذها عن بعد، إضافة إلى شراء بعض المعدات التدريبية لسباحي المنتخب للمساعدة في تنفيذ البرنامج التدريبي.