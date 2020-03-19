صحيفة برتغالية: العين يبتعد عن الصدارة مع بيدرو إيمانويل

المصدر: معاذ كمبال - العين

واصلت صحيفة «أبولا» البرتغالية اهتمامها بالنتائج التي يحققها مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، منذ توليه مقاليد الأمور الفنية في «الزعيم»، وذكرت الصحيفة في عددها، أول من أمس، أن الفريق تعرض للخسارة خارج ملعبه في مواجهة الجزيرة، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأنه بذلك ابتعد عن الصدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن «فريق العين كان متقدماً في النتيجة، لكنه خسر في مواجهة أصحاب الأرض، وأن هذه الخسارة جعلت الفارق يتوسع إلى ست نقاط خلف فريق شباب الأهلي دبي، الذي ينفرد بالصدارة برصيد 43 نقطة، وكان قد فاز على منافسه فريق عجمان 5-2».

وتولى المدرب البرتغالي تدريب فريق العين، مطلع العام الجاري، خلفاً للمدرب الكرواتي إيفان ليكو، وتحسنت نتائج «الزعيم» مع المدرب بيدرو إيمانويل بصورة لافتة، إذ قاده لبلوغ نهائي كأس رئيس الدولة الذي سيواجه فيه فريق الظفرة، كما أنه حالياً في دائرة المنافسة على لقب الدوري قبل سبع جولات من خط النهاية.