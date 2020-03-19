«عمومية الدرّاجات» تنعقد الأربعاء المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرّر اتحاد الدرّاجات عقد الجمعية العمومية السنوية العادية الأربعاء المقبل في فندق سنترو الشارقة، بحضور مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة الشعفار وتواجد مدير مكتب المنشآت الشبابية والرياضية أحمد العبدولي، ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، ومندوبي الأندية الأعضاء الـ18 الذين وجهت إليهم الدعوة للحضور.

وقال الأمين العام للاتحاد عبدالناصر عمران، في تصريح صحافي إن «جدول الأعمال يتضمن اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، ومناقشة واعتماد التقرير الإداري والفني السنوي للموسم 2019/‏2020، والحساب الختامي للسنة المالية حتى نهاية ديسمبر 2019، ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2020، بالإضافة الى مناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء».