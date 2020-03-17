نادي الشارقة: اللاعبان مايد محسن وأحمد والنقبي عادا من إسبانيا بصحة جيدة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أن لاعب النادي مايد محسن مصبح المعار إلى نادي ليغانيس الإسباني عاد إلى الدولة رفقة زميله اللاعب المعار أيضا إلى النادي الإسباني من قبل نادي اتحاد كلباء أحمد النقبي، إذ جاءت عودتهما إلى الدولة بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، حفاظا على سلامتهما.

وذكر النادي أن اللاعبين مايد محسن مصبح وأحمد النقبي عادا من إسبانيا بصحة جيدة.

يذكر أن نادي ليغانيس الإسباني قدم رسميا في نوفمبر الماضي لاعبيه الجديدين، حارس مرمى الشارقة ماجد محسن مصبح، ولاعب اتحاد كلباء أحمد النقبي، ً بين شوطي مباراة الفريق امام برشلونة التي أقيمت وقتها على ملعب بوتاركي ضمن المرحلة 13 للدوري الإسباني.