المصدر: دبي-الامارات اليوم.

توعية

تحول الحساب الرسمي لنادي بني ياس على «تويتر» إلى تقديم النصائح الطبية لمتابعيه، من أجل الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا، وتوضيح طرق الوقاية من الفيروس الخطير الذي أدى إلى إيقاف النشاطات والدوريات العالمية.

لاعب

طلب لاعب دولي، بأحد أندية دوري الخليج العربي، من وسائل الإعلام، عدم توجيه أسئلة إليه في المرحلة المقبلة، بسبب صعوبة وضع فريقه، مشيراً إلى أنه يرغب في أن يكون أكثر تركيزاً مع ناديه، والابتعاد عن التصريحات الإعلامية.

ضغوط

يواجه رئيس لجنة مهمة، في اتحاد لعبة جماعية، ضغوطاً كبيرة من جهات خارج الاتحاد، تسعى لإجباره على الاستقالة، والابتعاد عن إدارة شؤون اللجنة، أو القيام بإحداث تغييرات جذرية على الطريقة التي تتبعها اللجنة، حالياً، في القيام بمهامها.