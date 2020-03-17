الفرق الصينية فرّت من «بؤرة كورونا» مرتين

المصدر: شنغهاي -أ.ف.ب

بدأت أندية الدوري الصيني لكرة القدم العودة الى بلادها التي فرت منها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما وجدت نفسها محاصرة مجدداً بالخطر الناجم عن «كوفيد-19» في الدول التي رأت فيها ملجأ لها.

وكان ووهان زال، فريق المدينة التي كانت البؤرة الأساسية للفيروس، يتدرب في إسبانيا منذ أواخر يناير، لكنه غادر في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تدهور الوضع في أوروبا التي باتت الآن بمثابة «بؤرة» للفيروس.

ووفقاً للتقارير، سيواصل ووهان استعداداته للموسم الجديد في شينزين، بما أن مدينته لاتزال مغلقة أمام الوافدين على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة المسجلة بكورونا في الصين.

وكان من المفترض أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني في 22 فبراير، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى مع إمكانية أن ينطلق بموعد جديد في مايو خلف أبواب موصدة ومن دون جمهور، بحسب التقارير.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المهاجم البرازيلي لووهان ليو باتيستاو قبل ترك إسبانيا قوله إن الوضع «انقلب»، مضيفاً «نحن في خطر أكبر (في إسبانيا). من الأفضل الرحيل».