«هلال الشام» بطل كأس «الوثبة»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

توّج المهر «هلال الشام»، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان اوج، بطلاً للجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دجوراس تو»، التي أقيمت، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الـ12. وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي. وتنافس في السباق، البالغة جائزته 14 ألف يورو، وطوله 1400 متر، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجاء قوياً، حيث تصدر البطل من بداية السباق، قبل أن يزيد من سرعته في المراحل النهائية، ليتفوق بفارق 2.5 طول، مسجلاً 1:39:30 دقيقة. وجاءت في المركز الثاني «مليحة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فيليب سوجرب، وبقيادة جوليان كروسجين، وحلت في المركز الثالث «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي.