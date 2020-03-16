«اتحاد بناء الأجسام» يدعو إلى الالتزام بوقف النشاط في الصالات

المصدر: محمد فاضل ■دبي

طالب اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ممارسي اللعبة بالالتزام بقرار إيقاف النشاطات الرياضية في الصالات والأندية المتخصصة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة. وقال الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، محمد المري، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن توقف جميع الدوائر المتخصصة في الدولة، التي تشرف على الصالات الرياضية الخاصة، النشاطات الرياضية في الصالات، وعلى لاعبي بناء الأجسام والقوة البدنية الحد من ممارستهم للعبة في الوقت الحاضر، كونه مسؤولية مجتمعية لا تحتاج إلى توجيه رسمي، بل إلى الإسهام في الحفاظ على الصحة العامة».

وبخصوص لاعبي المنتخب الوطني، أكد أن هناك توجيهات رسمية من قِبَل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة التوقف عن التدريبات، ويوجد تواصل بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري بهذا الخصوص.

- قرار إيقاف النشاطات الرياضية في الصالات والأندية المتخصصة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.