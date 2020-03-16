تيغالي يعود لمطاردة فهد خميس على لقب الهداف التاريخي

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

بات لقب أفضل هداف في تاريخ الدوري الذي يحتفظ به لاعب فريق الوصل السابق فهد خميس مهدداً، بعد أن رفع مهاجم فريق الوحدة، سبستيان تيغالي، رصيده إلى 152 هدفاً بتسجيله في شباك الظفرة أول من أمس، ليصبح على بعد 13 هدفاً فقط لمعادلة رقم خميس الذي يمتلك 165 هدفاً في رصيده، وذلك قبل سبع جولات من نهاية الموسم الحالي.

وصام تيغالي عن التسجيل في الجولتين السابقتين أمام عجمان والنصر على التوالي أضاع خلالها أكثر من خمس فرص حقيقية، قبل أن يسجل في شباك الظفرة هدف التعادل ليعود للمطاردة على اللقب التاريخي من جديد، لكن وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، فإن معادلة تيغالي لفهد خميس قد لا تتحقق في النسخة الحالية من الموسم بسبب نسبته المتراجعة في تسجيل الأهداف.

وتشير الإحصائية إلى أن تيغالي يحتاج إلى 113 دقيقة ليسجل هدفاً واحداً فقط، ومع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم فإن أمام مهاجم الوحدة 630 دقيقة من دون الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، وهو ما قد يمكن اللاعب من تسجيل خمسة أو ستة أهداف قد تؤجل حسم كسر الرقم التاريخي للموسم القادم الذي يتوقع أن يستمر فيه اللاعب مع الفريق، خصوصاً بعد حصوله على الجنسية الإماراتية.

واللافت أن الأهداف الـ152 التي سجلها المهاجم سبستيان تيغالي جاءت في 157 لقاء له بقميص «العنابي» منذ انتقاله إليه في موسم 2013-2014، وخلال الموسم الحالي سجل اللاعب 15 هدفاً من 37 تسديدة على المرمى، وجاءت كل اهدافه من داخل منطقة الجزاء، من بينها 11 بالقدم اليمنى وأربعة بالرأس.

ويتفوق سبستيان تيغالي على أقرب مطارديه لاعب فريق الجزيرة، الدولي علي مبخوت بـستة أهداف، إذ إن الأخير رفع رصيده إلى 146 بعد تسجيله لأحد أهداف فريقه مساء أول من أمس في شباك فريق العين، ومع الفارق الضئيل بين الثنائي فإن تيغالي سيكون في ضغط نفسي أكبر لرغبته في الوصول أولاً لكسر عدد أهداف فهد خميس قبل أن يتفوق عليه في ذلك مبخوت.

سجل الهدافين

165 فهد خميس

152 تيغالي

146 علي مبخوت

132 محمد عمر

129 علي الطلياني

127 عبدالعزيز محمد

117 أحمد عبدالله

تيغالي مع الوحدة

2020-2019: 15 هدفاً

2019-2018: 27

2018-2017: 23

2017-2016: 19

2016-2015: 25

2015-2014: 15

2014-2013: 28