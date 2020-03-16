المصدر: الامارات اليوم- دبي

تصريحات

رفض جميع لاعبي نادي الجزيرة الحديث مع وسائل الإعلام، أول من أمس، عقب مباراة «فخر أبوظبي» أمام العين في دوري الخليج العربي، رغم فوز الفريق، وذلك دون إبداء أي سبب من اللاعبين لهذا القرار.

تعاقد

يتردّد أن فريقاً كبيراً في دوري الخليج العربي، يرغب في التعاقد مع لاعب حتا لاحج صالح (29 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد تألقه الكبير في الموسم الجاري.

رسوم

اتجه اتحاد لعبة جماعية إلى الاستجابة لرغبة الأندية في عدم احتساب رسوم إضافية على إعادة تسجيل اللاعب المحترف للموسم المقبل، خصوصاً عند تعرضه للإصابة.