«ديربي أبوظبي» يبتسم للجزيرة على حساب بني ياس في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

ابتسم ديربي العاصمة أبوظبي، في وجه نادي الجزيرة على حساب ضيفه بني ياس، عقب فوز «فخر أبوظبي» بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (31-27)، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الجولة 17 من «دوري أقوياء اليد»، التي سجلت ايضاً مواصلة الوصل نزيف النقاط بخسارته على صالته أمام الوافد الجديد، فريق مليحة (28-32).

واستمر الجزيرة ومليحة في شراكتهما على صعيد النقاط، وبلوغهما المركز الرابع برصيد 35 نقطة لكل منهما، فيما استمر الوصل وبني ياس في مركزيهما السابع والثامن برصيدي 31 و24 نقطة على التوالي.

على جانب آخر، تستضيف قاعة البادية في فندق «هوليداي إن فيستيفال سيتي» بدبي، في الرابعة والنصف عصر اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد في نسختها الـ33.