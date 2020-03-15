حسن طالب: استفدت من شعبية الوصل في الفوز بعضوية مجلس إدارة الرابطة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، حسن طالب، أنه لم يتوقع أن يحصل على تلك الأصوات الكثيرة، في انتخابات الرابطة التي جرت الإثنين الماضي. وكان طالب قد حقق تفوقاً كبيراً، بحصوله على 11 صوتاً من أصل 14، هي أصوات أعضاء الجمعية العمومية للرابطة. وشدد على أنه لم يكن له أي برنامج خاص خلال فترة الترشح، بقدر ما كان همه وشعاره هو العمل والتعاون بين الجميع لصالح كرة الإمارات.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه توقع النجاح في عضوية الرابطة، لكنه لم يتوقع أن يحصد كل هذه الأصوات، مقدماً الشكر للأندية التي وضعت ثقتها به. وأضاف: استفدت من شعبية نادي الوصل في الفوز بهذه الانتخابات، وأنا ممتن للنادي ولكل الأندية والرياضيين، وأتعهد للجميع بأن أكون عند حسن الظن، والعمل مع بقية الأعضاء للوصول بكرة الإمارات إلى أفضل السبل، ولتطبيق الاحتراف بالشكل الذي يرضي الجميع. وتحدث طالب عن الطريقة التي نجح بها في جمع 11 صوتاً بالانتخابات، وكيف استفاد من اسم نادي الوصل، وأبرز أولويات العمل في الرابطة، خلال الفترة الأولى من ولايته:

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