المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لاعب

رفض لاعب في أحد فرق دوري الخليج العربي، مشهود له بالتحدث بطلاقة، التصريح لوسائل الإعلام بعد المباراة الأخيرة لفريقه، بحجة أن لديه تنبيهاً من الإدارة بعدم الإدلاء بأي تصاريح صحافية عقب المباريات.

نفي

نفى مدير فريق كرة القدم بنادي النصر صلاح جلال، المعلومات التي تناقلتها وسائل تواصل اجتماعي بشأن التجديد للاعب الإسباني نيغريدو، مؤكداً أنه لا يشاهد مثل هذه الحسابات التي تطلق هذه الأخبار ولا يعرف مصدرها.

سلامة

قام أحد أندية دوري الخليج العربي بتعقيم غرفة ملابس فريق الكرة، تماشياً مع الاحترازات الصحية الحالية في الدولة، إذ طلبت إدارة النادي من اللاعبين التقليل من السلام بالأيدي، واتباع وسائل السلامة.