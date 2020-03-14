أخيراً .. "الفار" يسعد بني ياس ويهديه أغلى انتصار

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

استفاد فريق بني ياس من تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" ليحقق فوزاً ثميناً ومهماً على حساب منافسه اتحاد كلباء بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل 1-1 حينما سجل البديل محمد الحمادي هدف الفوز لـ"السماوي" لكن حكم اللقاء أحمد عيسى محمد عاد لتقنية "الفار" للتأكد من صحته قبل أن يحتسبه.

وحصل الحكم على الضوء الأخضر من حكم الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء التي سجل منها بني ياس الهدف الأول في الدقيقة 52 بواسطة الاذربيجاني ريتشارد ألميدا بعد أن لمس لاعب اتحاد كلباء، سلطان الزعابي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب.

وفي المقابل جاء هدف "النمور" الوحيد من ركلة جزاء سجلها التوغولي بنيل مالابا.

يذكر أن شركة نادي بني ياس لكرة القدم أصدرت خلال الموسم الحالي أكثر من ثلاثة بيانات صحافية ضد الحكام لما اعتبرته ظلم وقع على الفريق بسبب عدم العودة لتقنية الفار، لتأتي مواجهة اليوم وتساهم في فوز الفريق بثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري.

ورفع "السماوي " نقاطه إلى 23 مبتعداً قليلاً عن دائرة الهبوط بينما تجمدت "النمور" عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأعرب لاعب فريق اتحاد كلباء، منصور البلوشي عن استيائهم من قرار الحكم أحمد عيسى الذي اعتبره ساعد "السماوي" في حصوله على ثلاث نقاط.

وقال في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية عقب نهاية المباراة: "أود أن ابارك لحكم المباراة لأنه أعطى بني ياس ثلاث نقاط، لقد تعودنا على هذه الأخطاء، نحن نتعب والإدارة أيضاً ويأتي حكم ويقع في أخطأ غريبة".