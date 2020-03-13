الظفرة يفقد خالد بطي وعبدالرحمن يوسف أمام الوحدة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

كشف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش أن صفوفهم في مباراة الوحدة المقررة يوم السبت القادم ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ستشهد استمرار غياب الثنائي عبدالرحمن يوسف للإيقاف بينما سيغيب أيضاً خالد بطي ولكن بداعي الإصابة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم الخميس أن المواجهة التي ستجمعهم بفريق الوحدة ستكون صعبة خصوصاً وأن فريقه قد يتأثر من الناحية البدنية بسبب خوضهم لمباراة أمام بني ياس يوم الثلاثاء الماضي في كأس رئيس الدولة استمرت لمدة 120 دقيقة.

وقال المدرب أن معرفتهم بطموحات فريق الوحدة ورغبته في الاقتراب نحو مراكز الصدارة في جدول الترتيب لن تجعلهم يتخوفون من مواجهته أنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل تحقيق النتيجة التي ترضي تطلعاتهم.