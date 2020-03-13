المصدر: الامارات اليوم

إصابة

قال لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يجهل حجم الإصابة التي يعاني منها، وأبعدته عن المشاركة أمام العين في كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه لا يعرف الفترة التي سيغيبها عن المشاركة في المباريات.

نادر

يعود لاعب وسط العين، يحيى نادر، إلى تشكيلة المدرب بيدرو إيمانويل بداية من مباراة الغد أمام الجزيرة، بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته عن المباريات السابقة، ويتوقع الجهاز الفني العيناوي أن اللاعب سيعيد التوازن الذي كان يفتقده «الزعيم» في وجود لاعب محور واحد هو أحمد برمان.

مفاوضات

فشلت محاولات أحد أندية دوري الخليج العربي في تقليص المقابل المادي الذي يطلبه لاعب أجنبي من جنسية أوروبية لتمديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم، إذ يصر اللاعب على تقاضي 20 مليون درهم في الموسم الواحد، رغم تجاوزه عامه الـ34، بينما توقف عرض النادي عند 12 مليون درهم.

طلب

فوجئ رئيس شركة كرة القدم في أحد الأندية بزوجة لاعب أجنبي تطلب منه بشكل شخصي الموافقة على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في الموسم الجاري، مؤكدة أنها وزوجها يرغبان في الإقامة الدائمة في الإمارات لموسمين آخرين حتى موعد اعتزاله اللعب.

تعليق

أدى تعليق الأنشطة الرياضية في معظم الألعاب الفردية والجماعية إلى تهدئة الأوضاع داخل اتحاد لعبة فردية، بعد شد وجذب بين مسؤوليه وأندية في الجمعية العمومية، لعدم انطلاق المسابقات المحلية التي كان مقرراً لها ديسمبر الماضي، وتأجلها لأكثر من شهرين دون أسباب.

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