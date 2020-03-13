«أزمة مزدوجة» تقلق النصر أمام خورفكان

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

يستضيف فريق النصر نظيره خورفكان عند الساعة 20:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الخليج العربي، في مباراة ستقام من دون جمهور، تطبيقاً لقرار رابطة المحترفين، للحدّ من انتشار وباء «كورونا»، ويخشى النصر وهو يلعب خلف الأبواب المغلقة من أزمتين سيسعى جدياً إلى تفاديهما وهما: صحوة فريق خورفكان الأخيرة، إضافة إلى أزمة «العميد» أمام فرق المتأخرة على لائحة الدوري.

وكان النصر قد حقق نتيجة إيجابية في الجولة الماضية بالتعادل أمام مضيفه شباب الأهلي 2-2، بعد أن كان قد فاز على الوحدة بثلاثية، ما أعاد الثقة قليلاً للاعبين بعد موجة من النتائج السلبية تحققت أمام فرق مؤخرة الترتيب والوسط، حيث خسر الفريق تسع نقاط أمام بني ياس، وعجمان، والظفرة، ما أضر الفريق كثيراً، ويخشى تكراره اليوم أمام خورفكان، بعد جمع أربع نقاط من الوحدة وشباب الأهلي.

في المقابل، يعتبر فريق خورفكان أفضل فرق الدوري من حيث النتائج في الدور الثاني مع العين والوحدة، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر خمس مباريات، بفوزه في ثلاث مباريات، منها الجزيرة والشارقة، وتعادل في مباراتين، ما رفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في جدول الترتيب، ليبتعد عن قاع الجدول، الذي ظل قابعاً فيه بالدور الأول بأربع نقاط فقط من دون أن يحقق أي فوز.

بدوره، أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أنه يعاني أزمة أمام فرق القاع والوسط، حيث قال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «إنه يخشى من المباراة بسبب رغبة لاعبيه وقوتهم التي لا تظهر هذا الموسم إلا أمام فرق الصدارة، ووصف خصمه بأنه أفضل فريق في الدور الثاني من حيث النتائج».

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