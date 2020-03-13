3 مباريات في دوري أقوياء اليد اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

تنطلق، في الخامسة عصر اليوم، الجولة قبل الأخيرة في دوري أقوياء اليد، بإقامة ثلاث مباريات في التوقيت ذاته، إذ يستضيف الوصل فريق مليحة، ويحل بني ياس ضيفاً على الجزيرة، ويسدل الستار على المواجهات بلقاء الوحدة مع الظفرة على صالة نادي الأخير.

وتستكمل الجولة، غداً، بإقامة مباراتين بلقاء قمة يجمع الشارقة، المتوج في الجولة الماضية بلقب البطولة قبل الختام بجولتين، مع مضيفه ووصيف الترتيب العام فريق شباب الأهلي، صاحب رصيد 41 نقطة، على أن تجمع المباراة الثانية صاحب الضيافة النصر، الساعي لفض شراكته مع شباب الأهلي على مركز الوصيف، مع العين رابع الترتيب العام برصيد 34 نقطة.

وتسعى الفرق الستة، في افتتاح الجولة، إلى تحسين موقعها على سلم الترتيب، حين يطلب الوصل صاحب المركز السابع برصيد 30 نقطة، رد الاعتبار بعد خسارته ذهاباً (22-29)، واقتناص ثلاث نقاط تضمن للإمبراطور مزاحمة مليحة صاحب رصيد 32 نقطة على المركز السادس. وفي لقاء الجارين، ينشد الجزيرة، المتشارك مع مليحة الرصيد ذاته البالغ 32 نقطة، تكرار فوزه ذهاباً على بني ياس (36-30)، تقابله طموحات مشروعة للسماوي لخطف نقاط المباراة، وتدعيم مركزه الثامن ببلوغه النقطة 26، خصوصاً أن ملاحقه الظفرة صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يدخل مباراته في اختبار الوحدة الساعي، في الجولتين الأخيرتين من الدوري، للتخلي عن مركزه الأخير ورصيد النقطة 18.