العنبري: خسارة الشارقة نقاط الفجيرة ستبعده نهائيا عن المنافسة على لقب الدوري

المصدر: الإمارات اليوم -الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن خسارة الفريق نقاط مباراته المرتقبة، بعد غد أمام الفجيرة ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ستبعده بشكل نهائي عن المنافسة على اللقب، مشددا على أن اللاعبين يشعرون بأهمية هذه المباراة كونها تأتي يفي مرحلة مهمة للفريق، مؤكدا أن لاعب الفريق إيغور كورنادو شعر بالإصابة خلال مباراة الفريق السابقة أمام حتا ويحتاج إلى فترة راحة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما قبل العودة مجددا إلى صفوف الفريق، معتبرا أن الشارقة يفترض أن يقاتل خلال الجولات المتبقية للدوري

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، بمقر النادي في الشارقة "على الرغم من قصر الفترة بعد خوض الفريق لمباراته أمام العين ضمن الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة الا أن استعدادات الفريق جيدة للمباراة.

وتوقع العنبري أن تكون المباراة صعبة أمام الفجيرة خصوص أنه يخوض المباراة على أرضه في الفجيرة.

وأضاف "رغم فارق النقاط الثمانية من شباب الاهلي المتصدر لترتيب الفرق الا انني أتمنى أن يكون اللاعبين في كامل التركيز والجاهزية للمباراة خصوصا أن الشارقة كان متصدرا للترتيب خلال في بداية الدوري".

وأشار إلى أن الفريق سيفقد خدمات عدد من لاعبيه بينهم شاهين عبد الرحمن وإيغور وطارق الخديم.