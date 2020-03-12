رسمياً: اعتماد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد برئاسة راشد بن حميد

المصدر: منصور السندي-دبي

اعتمدت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الخميس بفندق لازو فيرساشتي في دبي، مجلس الإدارة الجديدة لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالإجماع بالتزكية وذلك للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد لمدة أربع سنوات من 2020 حتى 2024 ، إذ صوت على القائمة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد ، 29 ناديا من أصل 31 فيما غاب ممثلي ناديي فلج المعلا والعربي.

وبدأت اعمال الجمعية العمومية التي استغرقت جلستها نحو 30 دقيقة فقط، بالمناداة على الحضور للتأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية ثم بعد ذلك تم تعيين ثلاثة اشخاص من أعضاء الجمعية العمومية لمراجعة محضر الجمعية وطلب بعدها رئيس لجنة الانتخابات المستشار سالم بهيان العامري من أعضاء الجمعية العمومية التصويت على القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إذ وافقت الجمعية بدورها بالإجماع بفوز القائمة بالتزكية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وتلا رئيس لجنة الانتخابات بعد أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الكرة.

وجرت الانتخابات وفقا للنظام الجديد عن طريق القائمة الموحدة، إذ تقدمت للانتخابات، فيما أعلن رئيس لجنة الانتخابات أنه ووفقا للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، فإن رئيس رابطة المحترفين عبد الله ناصر الجنيبي سيصبح نائبا أول لرئيس اتحاد الكرة.

وشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد خلال كلمة له أمام الجمعية العمومية عقب انتخابه رئيسا لاتحاد، شكر خلالها القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، كما شكر أيضا كلا من اللجنة الانتقالية لقيامها بتسيير عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية لمدة 90 يوما والجمعية العمومية لاتحاد والأمانة العامة لاتحاد الكرة وكذلك لجنة اللجنة على إشرافها على الانتخابات.

وضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته إلى جانب رئيس لجنة رابطة المحترفين ن عبد الله ناصر الجنيبي نائبا أول لرئيس الاتحاد وذلك حسب النظام الأساسي للاتحاد كلا من هشام محمد الزرعوني ( نادي الشارقة ) حميد أحمد الطاير ( نادي النصر ) علي حمد البدواوي ( نادي حتا ) سيف ماجد المنصوري ( نادي الظفرة ) سالم علي الشامسي ( نادي العين ) أحمد يوسف درويش ( نادي الإمارات ) يوسف حسين السهلاوي ( نادي الحمرية ) أمل حسن بوشلاخ ( نادي رأس الخيمة ) بجانب الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة من قبل المرشح لمنصب الرئيس وهم : خلفان جمعة بالهول وإبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي .

من جانبه كشف رئيس لجنة الانتخابات المستشار سالم بهيان العامري خلال كلمته أمام الجمعية أن العملية الانتخابية خلت من أي طعون سواء بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة، لافتا إلى أن الانتخابات سارت بسلاسة تامة.

وتم خلال جلسة الجمعية العمومية عرض فيلم يوضح الكيفية التي تمت بها العملية الانتخابية بدءا بتشكيل لجنتين احداهما للإشراف على الانتخابات وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية وانتهاءا بتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة.

وينتظر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد الجديد بعقد أول اجتماع له خلال الأسبوع المقبل لتوزيع المناصب الإدارية والمهام.