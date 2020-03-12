«الشارقة الرياضي» يبحث إجراءات الوقاية ونشر التوعية في الأندية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي، خلال اجتماع مشترك مع عدد من الجهات المختصة، نشر التوعية عن فيروس «كورونا» المستجد، والتخطيط والتنسيق بين الجهات لمواجهته ومنع انتشاره، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين والمنتسبين في أندية الإمارة، وصولاً إلى بيئة رياضية صحية مستدامة.

وقال بيان صحافي: «ضم الاجتماع كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإدارات التثقيف الصحي والطب الوقائي، ومواصلات الإمارات».

وجاء في البيان: «تداول الاجتماع تنظيم ورش توعية بإشراف كوادر طبية متخصصة للعاملين والكادر الطبي والسائقين في الأندية، ونشر التوعية عبر الوسائل المختلفة، مثل التواصل عن بُعد، أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق المشترك في الحالات الطارئة مع الجهات المعنية، والتعرف إلى الطرق الوقائية الصحيحة، والمعايير والتدابير المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وآلية التعقيم في المرافق والمنشآت التابعة للأندية».