المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تصريحات

شدد مسؤول تنفيذي، بإحدى الجهات الرياضية، على عضو في مجلس الإدارة، للحد من ظهوره الإعلامي في الفترة المقبلة، بعد أن طالت انتقاداته الكثير من عناصر اللعبة التي تتبع هذه الجهة، ما أثار غضبهم من تلك التصريحات.

نادٍ

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل رأس الخيمة، نية قيام أحد المستثمرين الأجانب بإعادة نادي رأس الخيمة إلى مسابقات كرة القدم المحلية، بداية من الموسم المقبل، دون أن يخرج من النادي أي تصريح رسمي حول ذلك.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» اقتراب أحد أندية كرة السلة في دبي من التعاقد مع محترف أميركي جديد متألق، في ظل مساعي الفريق في الفترة الحالية، إلى تدعيم صفوفه، للمنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري العام للعبة.