المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة أمام الفئات المشمولة بالجائزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتكريم أصحاب الإنجازات في عالم الرياضة النسائية في الـ17 من نوفمبر المقبل، في قصر الإمارات بأبوظبي.

وقال بيان صحافي: «تعد الجائزة، البالغة قيمتها 1.25 مليون درهم، إحدى أكثر الجوائز الدولية تميزاً في المنطقة، وهي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العالمي، وتكرّم الإنجازات الرياضية خلال كل أربع سنوات ضمن ثلاث فئات رئيسة تشمل الأفراد، والاتحادات والشركات، وشخصية العام الرياضية، حيث يتم تقديم 15 جائزة، تتوزع على الفئات الثلاث لتكريم الرياضيين والرياضيات المميزين ومن أصحاب الهمم، والفرق الرياضية، والمدربين، والقادة، ووسائل الإعلام، وأفضل استخدامات التكنولوجيا والابتكار في الرياضة، وأفضل إنجازات أبحاث التطوير الرياضي، وأفضل المبادرات الرياضية وبرامج تنمية الناشئين».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن الجائزة تشكل جزءاً من رؤية أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بتنظيم الفعاليات التي تستقطب أنظار العالم، وتكرّم الأداء المتميز.