تأجيل بطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد المتحدث الرسمي لبطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف، التي ينظمها نادي خورفكان للمعاقين، لؤي علاي، لـ«الإمارات اليوم»، تأجيل إقامة البطولة التي كان مقرراً لها أبريل المقبل، نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال علاي: «سبب التأجيل يعود ايضاً الى الصعوبات بالتنقل والسفر من وإلى بعض الدول بسبب تعليق بعض الرحلات الجوية والبرية، وشروط وضوابط السفر والدخول الى المطارات والإجراءات الوقائية التي تتم فيها، وحفاظاً على سلامة كافة أعضاء الوفود المشاركة وإنجاح مشاركتهم في البطولة من النواحي الفنية والتنظيمية والصحية، وبناءً على ذلك قررت اللجنة المنظمة العليا لبطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف (بطولة نصير المعاقين 2020) التأجيل الى موعد آخر على أن يتم تحديد تاريخ جديد للبطولة لاحقاً، انطلاقاً من المستجدات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة، وبالشروط واللوائح التنظيمية والفنية المحددة سابقاً.