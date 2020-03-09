تأجيل بطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف بسبب كورونا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف المتحدث الاعلامي الرسمي لبطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف لؤي علاي، والتي ينظمها نادي خورفكان للمعاقين، لـ"الامارات اليوم"، عن تأجيل إقامة بطولة (نصير المعاقين 2020) والتي كان مقررا لها ابريل المقبل، وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال علاي: سبب التأجيل يعود ايضا الى الصعوبات بالتنقل والسفر من والى بعض الدول بسبب تعليق بعض الرحلات الجوية والبرية، وشروط وضوابط السفر والدخول الى المطارات والاجراءات الوقائية التي تتم فيها، وحفاظا على سلامة كافة أعضاء الوفود المشاركة وانجاح مشاركتهم في البطولة من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والصحية وبناءا على ذلك قررت اللجنة المنظمة العليا لبطولة خورفكان الدولية لكرة الهدف (بطولة نصير المعاقين) قررت التأجيل الى موعد آخر على أن يتم تحديد تاريخ جديد للبطولة لاحقا، انطلاقا من المستجدات التي ستظهر خلال الفترة القادمة، وبنفس الشروط واللوائح التنظيمية والفنية المحددة سابقا.