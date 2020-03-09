إيغور خارج حسابات الشارقة أمام العين.. وبيدرو يصف حظوظ الفريقين بالمتساوية

المصدر: منصور السندي ومعاذ كمبال - دبي

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة غداً مع العين في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه يتمنّى أن يقدم فريقه مباراة جيدة وممتعة وصولاً للمباراة النهائية والفوز بلقب هذه البطولة الغالية، واصفاً العين بأنه يُعد حالياً أفضل فرق دوري الخليج العربي من خلال نتائجه الإيجابية وقوته الهجومية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك بعض الغيابات في صفوف الفريق، من بينها سالم سلطان والبرازيلي إيغور كورنادو وسيف راشد.

وعانى إيغور التأثر بالإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، إذ غادر الملعب خلال الشوط الثاني في المباراة التي جمعت الشارقة وحتا يوم الخميس الماضي في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر النادي: «كأس رئيس الدولة بطولة عزيزة على الجميع، لذلك أتمنّى أن يكون لاعبو الشارقة في قمة التركيز في هذه المباراة، خصوصاً أنها أمام فريق كبير نحترمه مثل العين».

ورداً على سؤال بشأن مطالبة جمهور الشارقة لفريقه بالفوز بلقب هذه البطولة للمرة التاسعة في تاريخ النادي، قال: «كل جماهير الفرق الأربعة التي تأهلت للدور نصف النهائي تطالب فرقها بالبطولة، وهذا حق مشروع للجميع، وبالنسبة لنا أتمنّى الوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب». وأشار العنبري إلى أن فريقه سيخوض مباراة العين بخطة لعب متوازنة، مؤكداً أن الحذر مطلوب في مثل هذه المباريات كونها مباراة في نصف نهائي الكأس ولا تقبل التعويض.

وأكمل العنبري «استعدادات الشارقة جيدة لهذه المباراة، ونتعامل مع جميع الفرق باحترام».

وأكد مدرب الشارقة أنه يتوقع حضوراً جيداً للاعبين البدلاء.

على الجانب الآخر، أعرب مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، عن أمله في أن ينجح في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم ليضيفه إلى قائمة إنجازات مسيرته كمدرب، بعد أن توج العام الماضي مع فريق التعاون السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشرفين، مؤكداً أن فريقه سيعمل على استغلال الفرص التي سيحصل عليها خلال الوقت الرسمي في مباراة الغد أمام الشارقة بالدور نصف النهائي، لكنه سيحتاط أيضاً لإمكانية سير المواجهة للحسم بركلات الترجيح.

واعتبر مدرب «الزعيم» أن حظوظ الفريقين في لقاء الغد ستكون متساوية، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نحن سعداء لأننا أحد الفرق الأربعة التي وصلت لهذا الدور، عملياً لدينا ما نسبته 50% للتأهل للمباراة النهائية وهذا بالتأكيد ما نرغب فيه وهو ما نعمل عليه».

إيغور غادر في الشوط الثاني خلال مواجهة حتا، بسبب تأثره بالإصابة.

العين سيعمل على استغلال الفرص، لكنه سيحتاط لإمكانية اللجوء لركلات الترجيح.

مدرب الظفرة: لا توجد أفضلية لطرف على الآخر

وصف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، حظوظ فريقه أمام بني ياس في مواجهة الغد التي تجمعهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بالمتساوية، مؤكداً أنه لا توجد أي أفضلية لطرف على الآخر طالما أن حسم نتيجة التأهل تكون داخل المباراة. وقال المدرب الذي وصل العام الماضي لنهائي البطولة قبل أن يخسر أمام شباب الأهلي، في مؤتمر صحافي أمس، إن فريقه جاهز لخوض اللقاء وجميع عناصره موجودة في التشكيلة بخلاف اللاعب خالد بطي، الذي سيغيب بداعي الإيقاف.

شايفر: حان الوقت للوصول إلى نهائي الكأس

قال مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، إن الوقت قد حان بالنسبة لـ«السماوي» لأن يصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة مجدداً، بعد غياب استمر لسنوات، معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم مساء الغد أمام الظفرة. وأكد في مؤتمر صحافي أمس، أنه ولاعبي فريقه متشوقون لخوض اللقاء أملاً في تحقيق الفوز للحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية.