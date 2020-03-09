المصري سليم بديلاً للبلوشي في دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن محمد سرور، عن أن مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم الدرمكي، قرر إعفاء المدرب سليمان البلوشي ومساعده عارف شلنك من تدريب الفريق الأول، والاستعانة بالمدرب المصري الدكتور فتحي سليم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى.

وقال محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنّى للمدرب الجديد فتحي سليم استعادة النتائج الإيجابية المطلوبة، والحفاظ على حظوظ الفريق بالتواجد بمركز متقدم في ترتيب فرق الدرجة الأولى»، موضحاً أن قرار إعفاء سليمان البلوشي يعود لمجلس الإدارة الذي رأى أن المرحلة الحالية مع تراجع النتائج تحتاج إلى الاستعانة بمدرب جديد.

يُذكر أن دبا الحصن يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف الإمارات المتصدر 36 نقطة.