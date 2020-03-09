المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اهتمام

اهتمت وسائل الإعلام الأرجنتينية بقرار إقالة رودولفو أروابارينا من تدريب شباب الأهلي، إذ ذكرت صحيفة كلارين أنه في الوقت الذي فاز فيه فريقه السابق، بوكا جونيورز، بلقب الدوري الأرجنتيني، تلقى أروابارينا صدمة بالاستغناء عن خدماته من تدريب «فرسان دبي».

مسابقة

أعلن لاعبا العين السابقان، هلال سعيد وعادل جمال، عن إطلاق مسابقة في شهر رمضان المقبل، وتقديم جائزة للفائزين في المسابقة عبارة عن سيارتين، وذكر اللاعبان عبر حسابهما في «سناب شات» أنهما سيكشفان عن شروط المسابقة لاحقاً.

انتقاد

انتقد مشجعو أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بتدخل إدارة النادي في عمل الجهاز الفني، من خلال حضور بعض الأعضاء المتكرر لتمارين الفريق، وجلوسهم مع اللاعبين في الملعب، ما يشكل ضغطاً على المدرب وجهازه المعاون.