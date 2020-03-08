محمد بن راشد يشهد سباق «سوبر ساترداي» في «ميدان»

المصدر: جوني جبور ووام - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق «سوبر ساتردي» للخيول، الذي أقيم في إطار كرنفال كأس دبي العالمي للخيول على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا.

حضر السباق عدد من الشيوخ وكبار الملاك المحليين والعالميين.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالخيول المشاركة من مختلف دول العالم، بما فيها الإمارات، معتبراً سموّه أن سباق نخبة الخيول يعد تمهيداً لسباق كأس دبي العالمي الذي يستضيفه مضمار ميدان أواخر الشهر الجاري، ورحب بضيوف الإمارات، مؤكداً أنهم سيحظون بكل الرعاية والترحاب ودفء الاستقبال.

وشهد سباق، أمس، فوز الجواد «ماترهورن»، المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بالشوط السادس والرئيس (الجولة الثالثة والختامية في بطولة آل مكتوم للتحدي) للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي.

شارك في السباق نحو 90 من الخيول العالمية والمحلية، وتضمن سبعة أشواط، رعتها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ 2.7 مليون دولار، خصص اثنان منها للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1»، هما الشوطان السادس والخامس، اللذان يعدّان الجولة الختامية في بطولة «آل مكتوم للتحدي»، المماثلة من حيث الطول والمسافة لشوط «كأس دبي العالمي» في 28 مارس، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة «جبل حتا» لمسافة 1800 متر عشبي المعادلة لشوط «دبي ترف».

وقاد الفارس مايكل بارزالونا الجواد «ماترهورن» للفوز بلقب الجولة الثالثة في بطولة آل مكتوم للتحدي، البالغ إجمالي جوائزها 600 ألف دولار، إذ قطع مسار الشوط السادس الذي امتد لمسافة 2000 متر رملي، بزمن بلغ دقيقتين وأربع ثواني و44 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 5.5 أطوال عن أقرب منافسيه الجواد «مليتري لو»، المملوك لناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، الذي قاده الفارس أنتوني فريزو للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «مارك أوف أبروفال» بإشراف المدرب محمود حسين، وقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

وفي ثاني البطولات الرئيسة «جبل حتا» التي جرت في الشوط الخامس وبلغت إجمالي جوائزها 400 ألف دولار، هيمنت خيول «غودولفين» على المراكز الأربعة الأولى للشوط، بعد أن قدم الجواد «بارني روي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، أداءً رائعاً وقطع مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و46 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، متفوقاً على ثلاثة من زملائه في الإسطبل الأزرق، بحلول الفرس «ماجيك ليلي» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، و«سبوتيفاي» بقيادة الفارس جيمس دويل، اللذين يشرف عليهما أيضاً شارلي آبلبي، بالمركزين الثاني والثالث، قبل أن يذهب المركز الرابع لحامل لقب نسخة العام الماضي الجواد «دريم كاسيل» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميون.

«سوبر ساترداي» بمثابة بروفة لأمسية «كأس دبي العالمي» التي تقام 28 الجاري.