«الآسيوي» يبحث تأجيل تصفيات المونديال وكأس آسيا رسمياً

المصدر: منصور السندي - دبي

يبحث الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الـ11 من ظهر اليوم بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي في دبي، بحضور ممثلين من الاتحادات الوطنية لغرب آسيا وكذلك روابط الدوريات الآسيوية في غرب القارة وممثلين من الاتحاد الدولي، التطورات الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس كورونا، وتأثير ذلك في البطولات والأحداث التي ينظها الاتحاد القاري، وفي مقدمتها مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كانت مقررة في مارس الجاري وتأجيل هذه المباريات وتحديد مواعيد جديدة لها من بينها إقامتها في أكتوبر المقبل، في إطار حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير.

ويتوقع أن يعلن الاتحاد القاري بالتنسيق مع ممثلي الاتحادات الوطنية والاتحاد الدولي رسمياً عن ترحيل هذه المباريات وتحديد مواعيد جديدة لإقامتها، علماً أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن من قبل تأجيل مباريات لفرق في شرق وغرب آسيا من ضمنها مباراتا العين والشارقة المقبلتان ضمن الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا للأندية، أمام كل من السد والدحيل على التوالي.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت من قبل وفقاً لما كشفه موقع «فوكس سبورت» الفلبيني، وصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، إلى أن إياب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، ومن ضمنها مباراتا المنتخب الوطني أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا اللتان كانتا ستُقامان يومي 26 و31 الجاري، تم ترحيلهما إلى شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.