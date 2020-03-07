شباب الأهلي يقتنص «النصر» ويحافظ على صدارة السلة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حافظ شباب الأهلي على صدارة دوري كرة السلة، بفوزه على النصر (93-72)، أول من أمس، في الجولة الثامنة عشرة والختامية بالدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً تخطي الشارقة حاجز الـ100 نقطة بفوزه على الوحدة (103-93)، وعودة الوصل بانتصارٍ صعب على الجزيرة (63-60)، وتعزيز البطائح لمركزه الرابع بفوزه على مضيفه بني ياس (87-77)، وتلقي العين هزيمته الـ18 على التوالي، بعد الخسارة أمام الظفرة (44-82). وبنتائج الدور التمهيدي، ودع الوحدة والعين البطولة باحتلالهما المركزين التاسع والعاشر، فيما حسمت بقية الفرق الثمانية بطاقات ربع النهائي.

وتدخل الفرق الثمانية مواجهات الدور ربع النهائي، الذي سيقام بنظام «بست أوف 3»، عبر مواجهتي ذهاب وإياب، على أن يواجه شباب الأهلي الجزيرة، ويلتقي الشارقة مع بني ياس، ويلاقي النصر فريق الظفرة، والبطائح مع الوصل.