فارس الزعابي يخوض اليوم تحدي «دواثلون أوروبا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يدخل، اليوم، لاعب منتخب الإمارات للترايثلون، فارس الزعابي، تحدياً جديداً، بمشاركته في فئة المحترفين بالبطولة الأوروبية للدواثلون 2020، التي تقام بمدينة بونتا أومبريا الإسبانية، بمشاركة 27 لاعباً محترفاً من 13 دولة.

ويصنف فارس الزعابي بين أفضل لاعبي الترايثلون المشاركين، حيث يحتل المرتبة السادسة من بين 27 لاعباً محترفاً في الحدث، وعلى الصعيد العالمي يحتل المرتبة 53 بين 314 لاعباً عالمياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون.

وشارك الزعابي، سابقاً، في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية. وقدم مستويات جيدة، إذ حقق المركز الثالث في البطولة العربية والإفريقية للدواثلون في نهاية العام المنصرم، ولايزال يواصل مسيرته الاحترافية، من خلال التفرغ التام للتدريب مع مدرب محترف.

يذكر أن البطولة الأوروبية للدواثلون 2020، تعد أحد أنواع السباقات الثلاثية، ويتكون من الجري لمسافة 5كلم، وركوب الدراجات الهوائية 10.4 كلم، ثم الجري لمسافة 2.5كلم.