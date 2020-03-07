مهرجان سعيد بن حمدان للبولو يقام 13 الجاري

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان سعيد بن حمدان للبولو 13 الجاري، وتقام بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وبجوائز تصل إلى نصف مليون درهم، وتحظى بمشاركة ألمع نجوم اللعبة في العالم والإمارات والخليج، وبهانديكاب يصل إلى 30 جولاً، والتي تعتبر الثانية عالمياً بعد الأرجنتين. ويقام المهرجان بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقال رجل الأعمال حميد بن دري، رئيس اللجنة المنظمة العليا في تصريح صحافي: هناك ستة فرق مشاركة، بينها أربعة فرق للاعبين المواطنين، إلى جانب فريقين محترفين عالميين.

وأضاف: «المهرجان سيحفل بالعديد من المفاجآت للجماهير، كما أن هناك فعاليات فنية وموسيقية مصاحبة لكل الفئات العمرية، بما فيها مجمع ألعاب للأطفال». واختتم بن دري تصريحه بالقول إن هناك مؤتمراً صحافياً موسعاً، قبل انطلاق المهرجان، للإعلان عن التفاصيل والفعاليات المصاحبة والجوائز المالية.