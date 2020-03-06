دورتان في علوم التدريب الرياضي والتغذية الصحية بدبي وأبوظبي

المصدر: محمد فاضل ■دبي

تنطلق في الساعة التاسعة من صباح اليوم دورة التغذية الأساسية للرياضيين في فندق روتانا الشاطئ في العاصمة أبوظبي، التي تنظمها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومقرها دبي، ضمن الخطة التنفيذية لعام 2020، ويحاضر فيها رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الأجسام ورئيس لجنة التعليم والبحث في الاتحاد الدولي، البروفيسور البرازيلي موريشيوس دا سيلفا، ويقدم من خلالها خبرته الرياضية والأكاديمية المتطورة لمنتسبي أكاديمية الاتحاد الدولي والقوة البدنية، ضمن دورة المستوى الثاني، وبمشاركة 26 مدرباً ومدربة، وتتضمن المحاضرة دروساً عن التغذية الرياضية وأساسياتها، وأضرار المنشطات وبدائلها الطبيعية والمكملات الغذائية. وفي التوقيت نفسه ستنظم الأكاديمية دورة المستوى الثامن في فندق تايم جراند في دبي في علوم التدريب واللياقة البدنية، ويقدمها المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم، وتتضمن دروساً عن الميكانيكية الحركية لجسم الإنسان، ومبادئ وأساليب التدريب الرياضي وفقاً للتحديثات العالمية، وبمشاركة 25 مدرباً ومدربة من مختلف الجنسيات.