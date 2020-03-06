سباقات «هيئة الإمارات لسباق الخيل» من دون جماهير

المصدر: أبوظبي ■وام

تقرر عقد سباقات هيئة الإمارات لسباق الخيل على مضمار العين، التي أقيمت أمس، وتستمر اليوم، بجانب المنافسات التي ستقام على مضمار «ميدان»، وفي نادي أبوظبي للفروسية، من دون جماهير، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة على مستوى دولة الإمارات، وسعياً لضمان أعلى مستويات السلامة والصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، لاسيما من هواة رياضات الخيول.

وستستمر المنافسات في جميع المضامير وفقاً لأسلوب التنظيم المعتاد، حيث سيتم السماح للمعنيين بحضور السباق، ويشمل ذلك المدرّبين والمُلاّك والفرسان و«السيّاس»، إضافة إلى الرعاة والإعلاميين، وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية.