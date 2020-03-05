كرونسلاف: اكتسبنا خبرة مباريات شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن فريقه اكتسب خبرة مباريات شباب الأهلي، بعد أن واجهه في أربع مباريات خلال الموسم الحالي، نجح النصر في الفوز بمباراتين، بينما انتصر شباب الأهلي في مثلهما، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن الفريق أصبح يملك الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه المباريات القوية. مؤكداً أن مباراة الوحدة الأخيرة خير دليل على ما قام به لاعبو النصر، وما أظهروه من قوة في الأداء، بحسب تعبيره.

وقال المدرب: «قدمنا واحدة من أقوى مبارياتنا هذا الموسم أمام الوحدة في الجولة الماضية، اللاعبون أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الفوز على أي فريق، خصوصاً فرق الصدارة، ومتأكد أننا قادرون على ذلك، نواجه فريقاً قوياً، مر بظروف فريق النصر نفسها في ضغط المباريات، لذلك كانت نتائجه سلبية. وبعد أن نال الراحة بدأ بتقديم عروض جيدة، وأتوقع أن تكون المباراة قوية بين الطرفين، خصوصاً أنهما يعرفان بعضهما بعضاً».