مدرب خورفكان: نريد الاحتفال بأول فوز على ملعبنا أمام بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب خورفكان، الصربي غوران، إن مباراة بني ياس تمثل مناسبة خاصة للفريق في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، وتابع في المؤتمر الصحافي أمس: المباراة تقام لأول مرة على ملعبنا في استاد صقر بن محمد القاسمي، ونريد الاحتفال بأول فوز على أرضنا.

يذكر أن خورفكان لم يخض أي مباراة على ملعبه هذا الموسم، وسيكون لقاء الغد الأول بعد اكتمال أعمال الصيانة.

وتابع غوران: نسعى إلى أن تكون المباراة استكمالاً للعرض الكبير والفوز المهم الذي حققناه أمام الجزيرة في الجولة الماضية، لأن هذه النتيجة جعلتنا نغادر المركز الأخير لأول مرة في الموسم الحالي.

وتابع: المباراة أكثر من مهمة ولأسباب عدة منها تعزيز رصيدنا من النقاط، وتصحيح الموقف في ترتيب الدوري، سعياً لتحقيق البقاء، بجانب أنها الأولى أمام جمهورنا. وقال إنه يسعى لاستغلال الثقة الكبيرة لدى لاعبيه للظفر بنقاط المباراة، رغم صعوبة مواجهة بني ياس، الذي يقدم حالياً عروضاً قوية.

وقال: «اللاعبون حريصون على مواصلة النتائج الإيجابية، التي بدأت بعد فترة الانتقالات الشتوية، ما يعطي المباراة أهمية أكبر»، كاشفاً عن أن جميع اللاعبين جاهزون لمهمتهم، باستثناء غياب لاعب واحد هو عيسى العتيبة.