شايفر: بني ياس مطالب بتركيز شديد في خورفكان

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

حذر مدرب بني ياس، الألماني ونفريد شايفر لاعبيه من خطورة منافسهم خورفكان الذي يخوض أول مباراة له هذا الموسم على ملعبه وبين جمهوره، وذلك غدا في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي: مطالبون بتركيز شديد، ومضاعفة الجهود، خاصة وأنها مباراة مهمة قبل لقاء الظفرة في الكأس. وأعرب المدرب عن ارتياحه لعدم حصول ثنائي قلب الدفاع خالد العطاس والصربي أفكوفيتش على بطاقات صفراء في لقاء شباب الأهلي في الجولة الماضي، وقال: "من الجيد أنهما لم يحصلوا على إي انذارات، وعلينا أن نعمل على إيجاد الحلول دائماً في دكة البدلاء من خلال تجهيز العناصر التي يمكن أن تعوض الغيابات".