فيفياني: لدينا 22 لاعباً جاهزون للقاء «الزعيم»

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

قال مدرب الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني إنه سيخوض مباراة العين غدا في الجولة 18 من دوري الخليج العربي بمعنويات عالية. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: لدينا 22 لاعبا جاهزا للمباراة«، وتابع: لسنا خائفين من فريق العين، وسنلعب مباراة قوية وبشكل ايجابي.

واضاف: الفريق يتمتع بجاهزية كاملة، من بينهم الغاني اسانتي الذي لم يكن جاهزا امام اتحاد كلباء، لكنه سيكون حاضرا في لقاء العين»، مستثنيا فهد سبيل الذي سيغيب بسبب تراكم الانذارات.

وقال فيفياني أيضا: أعول على خبرة الغاني اسانتي في المباراة، خاصة في ظل تجربته السابقة مع فريق الجزيرة، حيث نراهن عليه للمساعد في تطبيق التكتيك الذي سنعتمده في المباراة الصعبة أمام فريق كبير مثل العين.

وعن كيفية الحد من خطورة التوغولي لابا، هداف العين ودوري الخليج العربي، قال فيفياني: العين لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل هناك البرازيلي كايو، والمجري جوجاك وبندر الاحبابي، اضافة الى لابا وكل لاعبي العين نجوم.

واكمل: طالبت من اللاعبين ان يرفعوا رؤوسهم عاليا لأنهم يقدمون الافضل في كل المباريات، ومتفائل بقدرتهم على تقديم المطلوب منهم في لقاء العين". وختم بالقول إن خسارة الذهاب بالسبعة أمام العين لن تؤثر في معنويات اللاعبين، بجانب أنه لم يكن موجودا وقتها مع الفريق.