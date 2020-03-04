السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي السبت

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، الذي سينظمه النادي يوم السبت المقبل في شواطئ دبي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ويعدّ السباق المرتقب البروفة الأخيرة للمُلّاك والنواخذة والبحارة، لاختبار جاهزية السفن والمحامل قبل وقت كاف وطويل، استعداداً للمشاركة في سباق القفال الـ30، الذي يقام برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث اعتمد سموّه يوم السبت الموافق 30 من شهر مايو المقبل موعداً للحدث الكبير.

من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم القمزي، في بيان صحافي: «إن سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يأخذ أهمية كبيرة، كونه يمثل ثاني جولات بطولة دبي في الموسم الرياضي الحالي

2019-2020، بعد نجاح فعاليات الجولة الأولى شهر فبراير الماضي، كما يأخذ أهمية كونه بروفة التحضير والاستعداد لعرس سباقات الموسم البحري حدث سباق القفال 30».

وأكد هزيم القمزي أن «اللجنة المنظمة تراقب عن كثب كل الأمور المتعلقة بحالة البحر، عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد، وعدد من المواقع المتخصصة»، مشيراً إلى أن النشرة الجوية والمتوقعة يوم السباق، السبت المقبل، تعطي مؤشرات جيدة ومشجعة لإقامة السباق في أجواء أكثر من رائعة، تناسب طبيعة هذه المحامل، الأمر الذي يساعد وصول المشاركين إلى خط النهاية في يسر وسهولة.

دبي Àالإمارات اليوم

السباق ينطلق من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.