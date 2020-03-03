المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دعم



طالب نادي الشارقة، عبر صفحته في «توتير»، جمهور الشارقة بدعم فرصة مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، ولاعب الفريق ريان منديز للفوز بجائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب لشهر فبراير، من خلال المشاركة في التصويت، بعدما تم ترشيحهما من قبل رابطة المحترفين.

بيدرو



نشر الحساب الرسمي لنادي العين في «سناب شات» مقطع فيديو يظهر فيه مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، وهو يقوم بتدريب ابنه الصغير على بعض أساسيات كرة القدم، وذلك قبل الحصة التدريبية التي أجراها «الزعيم» استعداداً لمواجهة الفجيرة في الدوري.

حراسة

استغرب إعلاميون رفض لاعب دولي في أحد أندية دوري الخليج العربي، بشكل دائم، التصريح لوسائل الإعلام، بينما يغادر الملعب عقب أي مباراة وسط حراسة، وبمساعدة شخص يحمل له أغراضه الشخصية خلال مرافقته.