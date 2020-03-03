مؤجلات دوري اليد.. اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تُستكمل مساء اليوم المباريات المؤجلة في دوري أقوياء كرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين لحساب الجولتين 11 و13، تجمع الأولى في الخامسة والنصف شباب الأهلي مع مضيفه الجزيرة، على أن تتبع في السادسة بحلول الوحدة ضيفاً على الوصل.

ويدخل شباب الأهلي، ثالث الترتيب العام برصيد 34 نقطة، لقاءه بطموح التعويض والعودة إلى دائرة المنافسة على صدارة البطولة، عقب تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام النصر «22-25»، واتبعت السبت الماضي وفي مباراة مؤجلة عن الجولة العاشرة بالتعادل أمام العين بواقع «23-23»، خصوصاً أن فوز «فرسان دبي» على الجزيرة سيمنحهم بلوغ النقطة 37 الكفيلة بتقليص الفارق عن الشارقة المتصدر برصيد 45 نقطة، وإنعاش آمالهم بالمنافسة على المركز الأول، في ظل بقاء ثلاث جولات لانتهاء البطولة.

ويسعى الجزيرة، صاحب رصيد 27 نقطة والمركز السادس، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور بهدف انتزاع انتصارٍ يمنحه النقاط الثلاث، والتقدم خطوات على سلم الترتيب، وتخطي كل من مليحة والعين المتشاركين للمركز الرابع برصيد 28 نقطة لكل منهما.