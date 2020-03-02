رسمياً: إعادة الشارة الدولية للحكم سلطان المرزوقي

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعميمي، إعادة الشارة الدولية للحكم الدولي سلطان عبد الرزاق المرزوقي مجدداً، بعدما تم سحبها منه في عهد اتحاد الكرة السابق بداعي تراجع مستواه التحكيمي.

وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري في تصريحات صحافية "قرار إعادة الشارة الدولية للحكم سلطان المرزوقي جاء بتوصية من لجنة الحكام برئاسة علي حمد".

ويعد الحكم سلطان المرزوقي من أميز الحكام الدوليين سواء على صعيد المشاركات المحلية في الدوري الإماراتي أو الخارجية.