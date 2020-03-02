«كابوس فبراير» ينتهي في العين.. 13 هدفاً في 7 مباريات

المصدر: معاذ كمبال - العين

سجل فريق العين رقماً سلبياً يحدث للمرة الأولى في تاريخه منذ تطبيق الاحتراف، إذ على مدار المواسم الـ11 الماضية لم تستقبل شباكه خلال شهر فبراير 13 هدفاً في سبع مباريات خاضها في المنافسات الثلاث التي يشارك فيها حالياً، من بينها الخسارة صفر-4 أمام ساباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا وهي أكبر خسارة يتجرعها «الزعيم» على أرضه في جميع مشاركاته السابقة، بجانب استقبال شباكه لخمسة أهداف خلال فوزه على الوصل في كأس رئيس الدولة 6-5، إذ كان فبراير الماضي كابوساً بالنسبة للزعيم.

وكشفت إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم»، أن أكبر عدد أهداف استقبلته شباك «الزعيم» في شهر فبراير في تاريخ مشاركاته بعد الموسم الحالي كان في موسم 2017-2018، حينما سجلت في شباكه تسعة أهداف خلال ثلاث مباريات فيما خرج بشباك نظيفة في ثلاثة لقاءات، والمفارقة كانت في أنه الموسم الذي شهد تتويجه باللقب وقتها. كما شهد موسم 2009-2010 استقبال تسعة أهداف أيضاً ولكن في أربع مباريات، بينما كان من المفارقة أنه في أصعب موسم له حينما كان ينافس على البقاء في دوري المحترفين، فقد استقبلت شباكه خلال ذلك الشهر الذي خاض فيه أربعة لقاءات، خمسة أهداف من بينها ثلاثة أهداف عقوبة إدارية «باعتباره خاسراً صفر-3 أمام مسافي في كأس رئيس الدولة بسبب إشراك لاعب موقوف».

وكشفت الإحصائية أن الحارس خالد عيسى شارك منذ انتقاله لصفوف فريق العين في 2013 قادماً من الجزيرة، في 152 مباراة من أصل 169 لقاء بدوري الخليج العربي، وغاب عن حماية العرين في 17 مواجهة فقط خلافاً لمباريات كأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا ومشاركاته مع المنتخب الذي أصبح فيه أساسياً عقب كأس آسيا 2015، ما يؤكد أن الحارس لم يحصل على الراحة الكافية.

من جهته، قال محاضر النخبة لحراس المرمى بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زكريا العوضي لـ«الإمارات اليوم»، إن «خالد عيسى يحتاج للحصول على بعض الراحة لكونه ظل أساسياً مع ناديه والمنتخب منذ سنوات طويلة، كما أن الفريق يمر بمرحلة من ضغط المباريات المتتالية ولا يوجد هنالك البديل الجاهز في مركز حراسة المرمى»، وأضاف: «مشكلة البديل تعانيها أندية الدوري كافة».

وكشف المحاضر بالاتحاد الآسيوي عن تجربة عايشها خلال رحلة عمل تابع خلالها الحصص التدريبية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقال: «شاهدت التدريبات هناك، لقد كان فريق الريال يمر أيضاً بمرحلة ضغط من المباريات، وكان إيكر كاسياس هو الحارس الأساسي في الفريق والمنتخب، ولاحظت أن تدريباته في تلك الفترة من المباريات كانت خفيفة وهو ما يحتاجه خالد عيسى». وأشار زكريا العوضي إلى مكالمة هاتفية جمعته خلال الفترة الماضية مع حارس مرمى فريق العين خالد عيسى، وقال: «تحدثت معه بضرورة أن يحصل على الراحة، ولكنه أخبرني بأن الفريق يحتاجه في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، بالنسبة لي ما قاله يؤكد أنه يقدم التضحيات وهو أمر محمود بكل تأكيد، وأنا من جانبي أتمنى أن يوفق في مشواره وأن يخفف من حدة التدريبات، خصوصاً أن الفريق دخل مرحلة الحصاد». ولفت محاضر النخبة لحراس المرمى بالاتحاد الآسيوي إلى أن خالد عيسى وحارس مرمى شباب الأهلي وحارس بني ياس فهد الظنحاني هم الأقل وقوعاً في الأخطاء خلال الموسم الحالي، وأضاف: «أعتقد أنهم يقدمون مستويات جيدة، وبخلاف الخطأ الذي وقع فيه خالد عيسى في لقاء النصر السعودي، لا يمكن أن يتذكر أحد أي هدف أخطر استقبلته شباكه من بين الـ12 هدفاً الأخرى التي دخلت مرمى العين».

استقبال العين للأهداف في فبراير منذ تطبيق الاحتراف

فبراير 2009: 8 أهداف في 6 مباريات (0 شباك نظيفة).

فبراير 2010: 9 أهداف في 5 مباريات (0 شباك نظيفة).

فبراير 2011: 5 أهداف في 4 مباريات (مرتان شباك نظيفة).

فبراير 2012: هدف في 4 مباريات (3 شباك نظيفة).

فبراير 2013: 4 أهداف في 5 مباريات (مرة واحدة شباك نظيفة).

فبراير 2014: هدفان في 4 مباريات (مرة واحدة شباك نظيفة).

فبراير 2015: 3 أهداف في 6 مباريات (3 شباك نظيفة).

فبراير 2016: 5 أهداف في 5 مباريات (مرتان شباك نظيفة).

فبراير 2017: 6 أهداف في 5 مباريات (0 شباك نظيفة).

فبراير 2018: 9 أهداف في 6 مباريات (3 شباك نظيفة).

فبراير 2019: 3 أهداف في 5 مباريات (مرتان شباك نظيفة).

فبراير 2010: 13 هدفاً في 7 مباريات (مرة واحدة شباك نظيفة).

مشاركات خالد عيسى مع العين في الدوري

2013- 2014: 21 من أصل 26 (سادس الدوري).

2014- 2015: 25 من أصل 26 (توج العين باللقب).

2015- 2016: 24 من أصل 26 (الوصيف).

2016- 2017: 21 من أصل 26 (الرابع).

2017- 2018: 21 من أصل 22 (البطل).

2018- 2019: 23 من أصل 26 (الرابع).

2019- 2020: 17 من أصل 17 (الثاني).